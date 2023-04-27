Над городом Быдгощ заметили пролет неизвестного объекта: это может быть ракета, обломки которой нашли

Недалеко от города Быдгощ, что на севере Польши в лесополосе обнаружили элементы военного объекта неизвестного происхождения. По неофициальной информации местных СМИ, это может быть ракета класса "воздух-земля" российского происхождения.

В сети опубликовали снимки из дрона, где видно пролет неизвестного объекта. Отмечают, что неизвестный объект зафиксирован над городом Быдгощ.

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Что это может быть

Лес, где обнаружен неизвестный военный объект, окружен военными, туда никого не пропускают.



Неизвестный объект над городом Быдгощ / Фото пользователя KrystianBWB в твиттере



В 15 километрах от города были обнаружены обломки неизвестного объекта / Фото пользователя KrystianBWB в твиттере



Действительно ли это может быть ракета / Фото пользователя KrystianBWB в твиттере

Что известно о военной находке в Польше: главное

Министерство национальной обороны Польши 28 апреля сообщило, что вблизи населенного пункта Замосць, что в 15 километрах от Быдгоща, обнаружены остатки неопознанного военного объекта.

"Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки исследуют сотрудники полиции, военной жандармерии и саперы", – отметили там.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро проинформировал, что военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу недалеко от Быдгоща.

Издание RMF24 пишет, что в лесу упала ракета класса "воздух-земля". Ее обнаружили 25 апреля, однако упасть она могла даже на несколько дней или недель раньше. Как отмечается, сначала польские военные считали, что это дрон, однако потом пришли к выводу, что это могут быть элементы ракеты.

На нем есть надписи на русском языке. Пока неизвестно, взорвалась ли она. Известно, что вокруг места падения объекта есть большая яма, как после взрыва бомбы.

Отметим, что официально эту информацию никто не подтвердил.

Местность, где обнаружили обломки, расположена в около 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около 240 километров – с Калининградской областью России.