"Над городом очень громко": Брянск продолжает жаловаться на очередную атаку "добрых" дронов

В воскресенье, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.

В результате работы российской противовоздушной обороны повреждения получили несколько многоквартирных домов – в них выбиты окна, повреждены фасады и изуродованы припаркованные рядом автомобили. Местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что все БПЛА были "успешно сбиты".