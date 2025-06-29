29 июня, 16:28
"Над городом очень громко": Брянск продолжает жаловаться на очередную атаку "добрых" дронов
Основні тези
- В Брянске в результате работы российской "певео" во время атаки беспилотников повреждены многоквартирные дома и автомобили.
- Атаки дронов на военные объекты в Брянске продолжаются с 26 июня, в частности ранее удар пришелся по складу ракетного топлива и объектам арсенала.
В воскресенье, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.
В результате работы российской противовоздушной обороны повреждения получили несколько многоквартирных домов – в них выбиты окна, повреждены фасады и изуродованы припаркованные рядом автомобили. Местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что все БПЛА были "успешно сбиты".