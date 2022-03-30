Над Киевом было сбито несколько ракет, обстрелы были и в Чернигове, – Денисенко

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Несмотря на заявления российских политиков, ситуация под Киевом и Черниговом не слишком меняется.

После первого дня переговоров между Украиной и Россией в Турции, оккупанты продолжили обстрел украинских городов. Поэтому в ночь на 30 марта почти по всей территории нашего государства раздавались сирены тревоги.

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Под обстрелы попали Киев и окрестные населенные пункты, а также Чернигов и Хмельницкая область.

По данным советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, над Киевом было сбито несколько ракет. Результаты этих обстрелов уточняются.

Несмотря на заявления российского Минобороны о том, что они отходят от Киева и Чернигова, вокруг этих городов и дальше идут ожесточенные бои.

"На Киевщине всю ночь были боевые действия на территории Приирпенья. Поэтому говорить, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлениях пока что, увы, не приходится. Можем говорить, что часть техники выходит на территорию Беларуси. Но это похоже на ротацию и зализывание ран, а не об остановке боевых действий", – отметил Вадим Денисенко.

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