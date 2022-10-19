Над Киевом ПВО сбила несколько ракет: тревога в столице продолжается

Российские оккупанты 19 октября продолжили обстреливать Киев. Враг выпустил в сторону украинской столицы несколько ракет. Однако украинские силы ПВО сбили часть из них.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что воздушная тревога в области по состоянию на 15.10 все еще продолжается.

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Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, ведь ПВО продолжает работать.

Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет,

– сообщил он.

Впоследствии в сети снова появились сообщения о работе ПВО, но в Киевской области. Вероятно, воздушные силы ВСУ могли поразить иранский дрон.

Оккупанты регулярно обстреливают Киев

Российские оккупанты 18 октября нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Киева. Из-за этого погибли 3 человека. Всего враг атаковал 2 таких объекта.

Больше деталей о жертвах рассказали в ГСЧС. По словам спикера ведомства Александра Хорунжого, российская ракета попала в объект инфраструктуры на Левом берегу. После прилета здание загорелось.

Также возросло количество жертв в результате обстрела Киева дронами-камикадзе, произошедшего 17 октября. Под завалами нашли тело женщины пожилого возраста, поэтому общее число погибших составляет уже 5 человек.

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