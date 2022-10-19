Над Киевом ПВО сбила несколько ракет: тревога в столице продолжается
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Российские оккупанты 19 октября продолжили обстреливать Киев. Враг выпустил в сторону украинской столицы несколько ракет. Однако украинские силы ПВО сбили часть из них.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что воздушная тревога в области по состоянию на 15.10 все еще продолжается.
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Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, ведь ПВО продолжает работать.
Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет,
– сообщил он.
Впоследствии в сети снова появились сообщения о работе ПВО, но в Киевской области. Вероятно, воздушные силы ВСУ могли поразить иранский дрон.
Оккупанты регулярно обстреливают Киев
Российские оккупанты 18 октября нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Киева. Из-за этого погибли 3 человека. Всего враг атаковал 2 таких объекта.
Также возросло количество жертв в результате обстрела Киева дронами-камикадзе, произошедшего 17 октября. Под завалами нашли тело женщины пожилого возраста, поэтому общее число погибших составляет уже 5 человек.
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