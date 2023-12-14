В Киевской области ПВО сбила одну аэробалистическую ракету Кинжал
Сегодня, 14 декабря, во время атаки россиян в Киевской области силы Воздушной обороны сбили одну аэробалистическую ракету "Кинжал".
Сначала спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Киев24", комментируя взрывы в Киеве, сообщил, что это была работа ПВО.
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"Сегодня были и ложные цели, которые называют "фальшь", и реальные применения аэробалистических ракет Х-47М "Кинжал", – отметил Юрий Игнат.
На уточняющий вопрос журналистки, были ли связанные с работой ПВО взрывы в Киеве, Игнат ответил утвердительно: "Это была работа ПВО, есть сбитие одной ракеты".
Он не исключил, что Россия может повторить атаки "Кинжалами" в ближайшее время.
Сбитие подтверждено
Впоследствии командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук подтвердил сбивание "Кинжала" над Киевщиной.
Один "Кинжал" на Киевщине! No comment (без комментариев). Итого – к победе, – написал командующий.
Над Киевщиной сбили "Кинжал" / Инфографика Воздушных сил
Что известно об атаках сегодня
- Спикер Воздушных сил подтвердил удар аэробалистической ракетой "Кинжал" по Староконстантинову Хмельницкой области.
- 14 декабря в течение дня четыре раза звучала воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К и запуска гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".
- К слову, в ночь на 13 декабря россияне выпустили по Киеву 10 баллистических ракет, их все сбили силы ПВО.