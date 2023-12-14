В Киевской области ПВО сбила одну аэробалистическую ракету Кинжал

Сегодня, 14 декабря, во время атаки россиян в Киевской области силы Воздушной обороны сбили одну аэробалистическую ракету "Кинжал".

Сначала спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Киев24", комментируя взрывы в Киеве, сообщил, что это была работа ПВО.

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"Сегодня были и ложные цели, которые называют "фальшь", и реальные применения аэробалистических ракет Х-47М "Кинжал", – отметил Юрий Игнат.

На уточняющий вопрос журналистки, были ли связанные с работой ПВО взрывы в Киеве, Игнат ответил утвердительно: "Это была работа ПВО, есть сбитие одной ракеты".

Он не исключил, что Россия может повторить атаки "Кинжалами" в ближайшее время.

Сбитие подтверждено

Впоследствии командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук подтвердил сбивание "Кинжала" над Киевщиной.

Один "Кинжал" на Киевщине! No comment (без комментариев). Итого – к победе, – написал командующий.



Над Киевщиной сбили "Кинжал" / Инфографика Воздушных сил

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