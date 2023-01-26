Ночная атака "Шахидами": над Киевщиной уничтожили 15 дронов-камикадзе
Источник:КГВА
Российские оккупанты ночью 26 января выпустили по Киеву 15 дронов-камикадзе. Силы ПВО в очередной раз показали свою отличную работу.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. По его словам, нашим защитникам удалось уничтожить все "Шахиды", которые летели на столицу.
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Над Киевщиной сбили 15 вражеских дронов
Ночью Киев подвергся новому воздушному нападению России. Оккупанты атаковали столицу несколькими десятками "Шахидов".
В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!
– отметил Попко.
Есть угроза вражеских ударов
Глава КМВА подчеркнул, что в течение 26 января есть высока вероятность новых воздушных атак врага. Поэтому – не теряйте бдительность.
"При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!" – добавил Попко.
Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахидами"
В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахиды". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.