По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Внимание Россияне ударили по инфраструктуре железной дороги Киева: есть пострадавшая
Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется,
– говорится в сообщении.
В ОВА просят жителей не пренебрегать сигналами тревог и оставаться в укрытиях при угрозе ракетных обстрелов.
Ракетный обстрел Киева
Известно, что россияне обстреливали сегодня и Киев, враг нанес удары по:
- Дарницкому,
- и Днепровскому районах столицы.
Советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко отметил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры Укрзализныци.
Известно, что жертв в результате атаки нет. Однако есть пострадавшая, ее госпитализировали. Службы еще работают на местах, которые подверглись атакам.
К слову, жителей Броваров призывают закрыть окна из-за едкого дыма, причина которого "прилеты".
Угроза атак на Киев остается
Предыдущая атака россиян на Киевскую область была 1 июня. Около в 22:00 жители сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши силы противовоздушной обороны. В результате взрыва никто не пострадал.
В Минобороны считают, что угроза для Киева со стороны России будет всегда, поэтому местные жители должны быть готовы к этому. В частности, замминистра Анна Маляр объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить Киев.
Об угрозе повторного наступления на Киевщину заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. Он считает, что россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.
Обратите внимание – большое контрнаступление переносится: смотрите видео