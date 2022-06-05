По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Внимание Россияне ударили по инфраструктуре железной дороги Киева: есть пострадавшая

Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

В ОВА просят жителей не пренебрегать сигналами тревог и оставаться в укрытиях при угрозе ракетных обстрелов.

Ракетный обстрел Киева

Известно, что россияне обстреливали сегодня и Киев, враг нанес удары по:

Дарницкому,

и Днепровскому районах столицы.

Советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко отметил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры Укрзализныци.

Известно, что жертв в результате атаки нет. Однако есть пострадавшая, ее госпитализировали. Службы еще работают на местах, которые подверглись атакам.

К слову, жителей Броваров призывают закрыть окна из-за едкого дыма, причина которого "прилеты".

В Генштабе ВСУ подтвердили, что агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по нашему государству, в том числе и по Киеву. Причем целится не только в военную инфраструктуру, но и в гражданскую.

Угроза атак на Киев остается

Предыдущая атака россиян на Киевскую область была 1 июня. Около в 22:00 жители сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши силы противовоздушной обороны. В результате взрыва никто не пострадал.

В Минобороны считают, что угроза для Киева со стороны России будет всегда, поэтому местные жители должны быть готовы к этому. В частности, замминистра Анна Маляр объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить Киев.

Об угрозе повторного наступления на Киевщину заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. Он считает, что россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

Интересно! Общее количество ракет, выпущенных Россией по Украине, уже достигло 2 503 снарядов. В подавляющем большинстве россияне бьют по объектам гражданской инфраструктуры, домам, школам и даже роддомам.

Обратите внимание – большое контрнаступление переносится: смотрите видео