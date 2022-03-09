Над Краматорским районом террористы выпустили "Искандер"
Источник:Нацполиция
Оккупанты утром 9 марта запустили над Краматорским районом Донецкой области ракету из "Искандера". К счастью, русское оружие сбили украинские военные.
Хвостовая часть оперативно-тактического ракетного комплекса упала на территорию станции Шпичкинов в поселке Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Полиция призвала местных жителей не подходить к опасным обломкам и не касаться их ни руками, ни другими предметами.
В случае обнаружения обломков немедленно сообщите полицию или службу по чрезвычайным ситуациям по номерам:
- 101,
- 050-988-05-93.
В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.
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