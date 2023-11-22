Утром в Крыму российская "ПВО" устроила охоту на беспилотники: что происходило

Минобороны страны заявило, что утром 22 ноября полуостров якобы атаковали ударными беспилотниками. Оккупанты поспешили похвастаться, что их "ПВО" справилась с "гостями" из Украины.

Утро для россиян на временно оккупированном полуострове началось с неприятных "сюрпризов". В этом они сознались сами.

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В Севастополе закрыли бухту

Так, минобороны России заявило, что утром на территорию Крыма прорвались три вражеских беспилотника, которые якобы удалось ликвидировать силам российской противовоздушной обороны. Больших подробностей военное ведомство не давало.

В то же время мониторинговые каналы пишут об атаке именно "морскими дронами", в результате чего в Севастополе закрыли рейд через бухту.

Всего за последний месяц российское минобороны отмечало по меньшей мере о 68 беспилотниках разных типов, якобы уничтоженных в районе полуострова, умалчивая о реальном количестве попаданий по военным объектам.

"Большой привет" от ГУР для оккупантов в Крыму

: Утром 21 ноября в оккупированном Севастополе раздалось несколько громких звуков взрывов. Местные власти воздушную тревогу объявлять не стали. А вот телеграмм-каналы писали о якобы ракетной опасности для Крыма. Что явилось причиной взрывов неизвестно.

21 ноября в Украине отмечают День Свободы и Достоинства. Ровно 10 лет назад началась Революция Достоинства. Украинские разведчики решили особо поздравить в этот день оккупантов.

Источники 24 Канала в спецподразделении "Артан" поделились интересным видео. На нем сначала виден Крымский мост. После этого камера перемещается и демонстрирует изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".