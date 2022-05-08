Над Николаевщиной ВСУ сбили вражескую ракету

Россияне решили запустить ракету в Николаевской области. Своей цели враг не достиг – наши герои справились с опасностью.

Сегодня над Николаевщиной раздавались взрывы. К счастью, они оповещали хорошую новость – наши силы ПВО эффективно отвели угрозу.

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Сбитие российской ракеты над Николаевщиной

Россияне нанесли удар по Николаевщине с помощью стратегического бомбардировщика. Крылатая ракета не долетела туда, куда планировал враг – наше зенитно-ракетное подразделение попало в ракету и отвело угрозу от мирных украинцев.

Сообщается, что уровень угрозы ракетных ударов из России, временно оккупированного Крыма и акватории Черного моря очень высок. Граждан призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие. Враг целится в объекты инфраструктуры и дома мирных жителей, так что не стоит добровольно становиться его мишенью.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Ночью в Одессе несколько раз звучали сирены, в городе раздался взрыв. Жителей города просят оперативно реагировать на сигналы об опасности – враг активно обстреливает город ракетами.

У острова Змеиный продолжаются неслыханные по размерам авиационные баталии. Сообщается, что в боях участвуют десятки самолетов.

Воздушные силы сообщили о результатах прошедших суток. Нашим защитникам удалось сбить 2 из 10 ракет российских оккупантов, также был уничтожен вертолет Ми-28Н.

Харьковщина снова оказалась под мощным вражеским огнем. К сожалению, российские оккупанты унесли жизни 2 человек. Сообщается, что еще 4 пострадавших получили ранения. В Золочеве без жилья остался 97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лысун. К сожалению, его здание попало под артиллерийские снаряды россиян.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в ближайшее время украинцам следует готовиться к тому, что россияне усилят штурмовые действия. Альянс готов всячески помогать Украине и делать все возможное для того, чтобы Россия как можно скорее проиграла войну.

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