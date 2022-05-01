В оперативном командовании "Юг" отметил, что российский беспилотник пошел в том же направлении, что и крейсер "Москва". Информацию подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

Актуально В Николаеве и области слышали взрывы: в небо поднялось облако дыма

В Одессе сработало ПВО, – Братчук

В Одессе, по предварительной информации, сработала система Противовоздушной обороны. Сейчас все детали уточняются, и впоследствии мы сообщим всю официальную информацию,

– объяснил Братчук.

Почти одновременно с Одессой раздался очень громкий взрыв в Николаеве. Над городом поднялось огромное облако оранжевого цвета. Глава Николаевской ОВА подтвердил взрывы.

Оккупанты попали в минудобрения в Николаеве

Впоследствии Ким обнародовал фото уже белого облака и отметил, что состояние воздуха – в пределах нормы, так что волноваться не нужно. По предварительной информации, российские военные попали в селитру.