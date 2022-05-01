В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що російськи безпілотник пішов за тим же напрямом, що і крейсер "Москва". Інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.
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В Одесі спрацювала ППО, – Братчук
В Одесі, за попередньою інформацією спрацювала система Протипровітряної оборони. Наразі всі деталі будуть уточнені і згодом повідомимо всю офіційну інформацію,
– пояснив Братчук.