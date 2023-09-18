Тогда 15 сентября пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказывал, что населенный пункт полностью разрушен. Тогда военный даже не был уверен, что там где-то можно закрепить украинский флаг.
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Бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой
Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоевано подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады,
– написали военные.
Бойцы показали фото и видео с освобожденного населенного пункта.
Наши военные подняли флаг над Андреевкой: смотрите видео
В то же время, наши военные рассказали, что российские захватчики до сих пор пытаются штурмовать село и постоянно накрывают его огнем. Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно.
Это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ. Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона,
– уточнили в бригаде.
Украинский флаг в Андреевке Донецкой области
Освобождение Андреевки: коротко
- Утром 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил о ходе штурмовых действий Силы обороны Украины завладели Андреевкой в Донецкой области. Кроме того, они имели частичный успех в районе Клещеевки.
- Впоследствии Третья штурмовая бригада ВСУ рассказала, что освобождение Андреевки станет путем прорыва на правом фланге от Бахмута. Военные назвали это ключом к успеху всего дальнейшего наступления.
- Кстати, через село проходит железнодорожный путь, который является опорной линией для дальнейшего наступления на Бахмут. Более того, теперь украинские военнослужащие контролируют высоты к югу от города. Это позволяет более эффективно применять дальнобойные средства. То есть освобождение села имеет важное тактическое значение.