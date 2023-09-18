Тогда 15 сентября пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказывал, что населенный пункт полностью разрушен. Тогда военный даже не был уверен, что там где-то можно закрепить украинский флаг.

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Бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой

Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоевано подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады,

– написали военные.

Бойцы показали фото и видео с освобожденного населенного пункта.

Наши военные подняли флаг над Андреевкой: смотрите видео

В то же время, наши военные рассказали, что российские захватчики до сих пор пытаются штурмовать село и постоянно накрывают его огнем. Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно.

Это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ. Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона,

– уточнили в бригаде.

Украинский флаг в Андреевке Донецкой области

Освобождение Андреевки: коротко