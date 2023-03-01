Над Полтавщиной ночью сбили все вражеские "Шахиды": в воздушных силах уточнили количество

В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину по Северному направлению ударными беспилотниками. Все вражеские "Шахиды" были сбиты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Силами и средствами воздушного командования Центр сбито все четыре запущенных врагом беспилотника. Отработали мощно, имеем стопроцентный результат,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Игнат также заметил, что трудно сказать, какова была цель врага. В то же время уточнил, что несмотря на то, что ночью была распространена информация о 5 беспилотниках, все же речь идет о 4 вражеских дронах.

Враг выпустил 4 "Шахида", все были сбиты

В Воздушных силах впоследствии также отчитались об отличной работе у себя на официальных страницах.

"Все четыре дрона-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Украине в ряде областей около полуночи объявлялась воздушная тревога. В соцсетях сообщалось о работе ПВО в Полтавской области.