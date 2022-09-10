Над самой высокой точкой Харьковщины уже развевается сине-желтый флаг, – заместитель мэра Изюма

Владимир Мацокин заявил, что Изюм был освобожден из-под российской оккупации. Он также подтвердил, что на самой высокой точке Харьковщины уже развевается украинский флаг.

Соответствующую информацию подтвердил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. Это произошло 10 сентября.

Читайте также Сработала история по Югу, контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало неожиданностью, – обозреватель

Над самой высокой точкой Харьковщины уже наш флаг

Владимир Мацокин заявил, что в Изюме находятся Вооруженные Силы Украины. Он также добавил, что:

нельзя сказать, что военная операция по освобождению Изюма окончена;

однако наши военные работают.

И над (горой – 24 канал) Кременец, а это самая высокая точка Харьковской области, уже развевается наш сине-желтый флаг. Это подтверждено,

– заявил заместитель мэра Изюма.

Он также заверил, что это настоящий праздник – День освобождения города.

"10 сентября – день освобождения Изюма от рашистских захватчиков", – сообщил Мацокин.



В сети опубликовали фото ВСУ в Изюме / Фото ГРУНТ

ВСУ вошли в Изюм

Стоит вспомнить, что перед этим 10 сентября в сети начали распространять видео, на которых видно, что украинские войска заходят в Изюм Харьковской области. На опубликованных кадрах видно, как:

ВСУ осматривают заброшенные позиции российских оккупантов возле стелы с надписью Изюм;

оккупанты оставили там много снарядов.

Накануне 9 сентября оттуда сбежали российские захватчики.

Смотрите также – ВСУ прямо сейчас в окрестностях Лисичанска: видео