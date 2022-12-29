Над Сумщиной ликвидировали уже вражеские ракеты, – ОК "Север"

Украинские силы ПВО титанически противостоят ракетным ударам со стороны России. Стало известно, что 29 декабря над Сумщиной удалось ликвидировать две вражеские ракеты.

Произошло это во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за массированного ракетного удара по Украине. О сбитии ракеты сообщили в ОК "Север".

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Подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумщиной,

– говорится в сообщении.

В 09:01 пришло новое сообщение. В ведомстве отметили, что сбили еще одну ракету в небе над областью.

Отметим, что этому предшествовало сообщение от главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Он около 8 часов написал, что на Сумы летят первые ракеты.

Добавим, что на 08:35 о возможной работе ПВО сообщили в Черниговской, Киевской, Одесской, Житомирской областях, а также в городе Киев.

Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО. Если вы уже совершили соответствующую съемку, то не выкладывайте материалы в сети. Это может помочь врагу корректировать атаку.

Как отметил Виталий Ким, сегодня украинское ПВО может поставить новый рекорд по сбитию вражеских ракет. Наша же задача – не мешать. А также находиться в укрытиях. И делать это следует, пока не будет сигнала об отбое. Берегите себя и своих близких.