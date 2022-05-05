Над Сумщиной сбили крылатую ракету оккупантов
5 мая 2022 , 13:54Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
ВСУ сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.
Крылатую ракету сбили 5 мая. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом! Сумщина – северный форпост Украины", – написал Живицкий.