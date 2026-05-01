Тернополь атаковали более 50 "Шахедов": есть попадания и десяток пострадавших

Тернополь днем ​​1 мая атаковали более 50 "Шахедов". К сожалению, есть попадания и многие пострадавшие.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал.

Смотрите также "Шахеды" атакуют Украину посреди дня, десятки – направляются на Запад: где есть угроза

Какие последствия атаки на Тернополь?

В городе было слышно более 20 взрывов.

Враг нанес наибольший удар по Тернополю за все время войны,

– отметил начальник ОВА Тарас Пастух.

Как отметили в ГСЧС, враг нанес удары по различным объектам города.

Есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города. На местах работают соответствующие службы.

По состоянию на эту минуту известно о 10 раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информации о погибших нет.

Часть микрорайонов остается без электроэнергии. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Обратите внимание! По состоянию на 16:15 в связи с ликвидацией последствий атаки временно перекрыто движение на улице Бродовской и Полесской. Троллейбусный маршрут №7 и автобусный маршрут №21 проходят по улице Збаражской без заезда на улицу Бродовскую, Полесскую. Автобусный маршрут №28 проходит от Большой Березовицы до транспортной развязки улиц Збаражская – Бродовская и в обратном направлении.

Важно! Местных жителей предупреждают, что в городе могут быть опасные обломки. Нельзя приближаться к ним и касаться. Отдельно просят подчеркнуть детям, чтобы никаких находок не брали в руки.



Если увидели подозрительный предмет – звоните 101.

Напомним! Недавно украинская разведка и источники в госструктурах предупредили: Россия готовит новую волну атак на критическую инфраструктуру. Целью могут стать системы водоснабжения в десятках городов по всей Украине, в том числе и в Киеве.



24 Канал пообщался с военным экспертом Павлом Нарожным, политологом Валерием Дымовым и экспертом по коммунальным услугам Олегом Попенко. Собеседники считают, что враг будет наносить массированные удары ракетами и дронами, чтобы вызвать гуманитарный кризис и давление на гражданское население. Также эксперты предупредили украинцев, что украинские водосети крайне изношены, а резервные системы часто отсутствуют. Поэтому даже один удар может оставить населенный пункт без воды надолго.

Что известно об атаке на Украину 1 мая?

В пятницу, 1 мая, с 8:00 до 15:30 Россия атаковала Украину 409 ударными БПЛА. Предварительно, по состоянию на 15:30 ПВО сбила/подавила 388 беспилотников на севере, юге, в центре и на западе страны. Есть попадание 16 ударных БПЛА на шести объектах, а также падение сбитых (обломков) – на 11.

Громко было в ряде регионов Запада и Центра, в частности на Ровенщине. Глава ОВА Александр Коваль сообщил, что поврежден жилой дом в областном центре, загорелась кровля на площади 100 квадратных метров. Предварительно, обошлось без жертв.

А в Винницкой области из-за атаки дронов разрушен жилой дом. По предварительным данным, как сообщила ОВА Наталья Заболотная, ранения получила одна женщина, ее доставили в медучреждение. Всего во время атаки в воздушном пространстве области были 74 БПЛА.

Громко было и в Житомире, куда летело около 10 БПЛА. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что под удар попал центр города и другие населенные пункты области. Повреждено нежилое помещение, спортивная и образовательная инфраструктура, возникли пожары. Предварительно, пострадавших нет.