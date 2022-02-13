Над Украиной пролетел самолет-разведчик США: следует на Восток

Американский самолет-разведчик был замечен 13 февраля в небе над Украиной. Он уже пролетел Полтаву и двигается дальше на Восток.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar 24. Самолет-разведчик США пролетает над Украиной на фоне угрозы нового вторжения России.

Обратите внимание Украина советует авиакомпаниям избегать полетов над Черным морем

Подробности о самолете-разведчике

Судя по данным в сети, говорится об американском самолете Boeing RC-135V Rivet Joint с регистрационным номером 64-14844. Он движется со скоростью 774 километра в час и держится на высоте около 9 500 метров.

Около 15:30 воздушное судно пролетело над Полтавой. По состоянию на 16:00 оно находилось над Покровским в Днепропетровской области. Далее самолет двигался в направлении границы с Молдовой, но развернулся и, похоже, возвращается по тому же маршруту. Куда он направляется – неизвестно.

Информация о полете / Скриншот

Где самолет находился перед 16:00 / Скриншот

Самолет развернулся, не долетев до Молдовы / Скриншот

Такое уже было в январе 2022 года

Самолеты Военно-воздушных сил США в небе над Украиной видели и раньше. К примеру, в конце января 2022 года. Тогда он также направлялся в сторону линии разграничения на Донбассе. За Пермомайском судно развернулось и полетело в направлении Мелитополя. Позже повернуло на Запад и направлялось к границе с Молдовой. После этого – развернулось и отправилось назад тем же треком, как и раньше. Все так же, как и в этот раз.

Проблемы с авиасообщением с Украиной

ВВС США и Королевские ВВС Великобритании используют Boeing RC-135V Rivet Joint для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

13 февраля летевший в Киев самолет украинской авиакомпании SkyUp был вынужден совершить посадку в Молдове. Это произошло, поскольку лизингодатель запретил лететь в Украину. Впоследствии в SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля из-за угрозы нападения России.

В сети начали обсуждать якобы закрытие авиасообщения с Украиной. Якобы к этому может привести то, что ряд страховых компаний "отзывает гарантии на перелеты". В Министерстве инфраструктуры подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. Поэтому распространенные заявления фейковые.