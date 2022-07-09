Работаем над восстановлением: Зеленский провел совещание по восстановлению дорог в условиях войны

Владимир Зеленский 9 июля провел совещание относительно восстановления дорог в условиях войны. Украинский лидер подчеркнул, что идет работа над восстановлением страны.

Кадрами с совещания Зеленский поделился в своих соцсетях. Украинский лидер подчеркнул, как важно, что даже после полномасштабного российского вторжения строительные компании продолжают работать в Украине.

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Президент поблагодарил за помощь и поддержку городов нашей страны.

Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны,

– сообщил президент.

Зеленский провел совещание по восстановлению дорог: смотрите видео

Президент назвал новый удар, который россия готовит для мира

Зеленский в июле 2022 года заявил, что россия хочет ударить по жителям Европы не только газовым кризисом. Страна-оккупант коварно готовит еще один удар. По словам украинского лидера, он связан с продовольствием и миграцией.

Президент напомнил, что российский флот намеренно заблокировал украинские порты. Такой поступок страны-агрессора направлен против всех, кто зависит от импорта украинского продовольствия.

"Без нашего продовольствия не удастся стабилизировать мировой рынок, спасти страны Африки и Азии от голода. Если там будет голод, то вы увидите в ЕС новых мигрантов", – заявил Зеленский.

Их могут быть миллионы.

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