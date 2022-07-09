Кадрами з наради Зеленський поділився у своїх соцмережах. Український лідер наголосив, як важливо, що навіть після повномасштабного російського вторгнення будівельні компанії продовжують працювати в Україні.

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Президент подякував за допомогу та підтримку міст нашої країни.

Працюємо над відбудовою нашої країни. З представниками підрядників будівництва автодоріг обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни,

– повідомив президент.

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Президент назвав новий удар, який росія готує для світу

Зеленський у липні 2022 року заявив, що росія хоче вдарити по жителях Європи не лише газовою кризою. країна-окупантка підступно готує ще один удар. За словами українського лідера, він пов'язаний із продовольством та міграцією.

Президент нагадав, що російський флот навмисно заблокував українські порти. Такий вчинок країни-агресорки спрямований проти усіх, хто залежить від імпорту українського продовольства.

"Без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, то ви побачите в ЄС нових мігрантів", – заявив Зеленський.

Їх можуть бути мільйони.

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