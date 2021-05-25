Надеемся, что давление ЕС поможет освободить сына, – отец Протасевича

Запад сразу же остро отреагировал на задержание журналиста Романа Протасевича в Минске. Отец выразил надежду, что именно давление ЕС поможет освободить его сына.

Об этом Дмитрий Протасевич сказал в интервью. Он отметил, что ему трудно предположить, чем закончится история с задержанием его сына.

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"Конечно, верим в лучшее. Я надеюсь, что реакция мирового сообщества повлияет на режим Лукашенко. Я всегда думал, что это власть, но нет – это режим", – подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Он также надеется, что именно Запад поможет изменить отношение к людям в Беларуси, а также к политическим заключенным, которым уже признали и Романа Протасевича.

Мы надеемся, что это даст хороший результат и Романа выпустят под давлением Евросоюза,

– подытожил Дмитрий Протасевич.

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Что известно о задержании Протасевича