Надеюсь, не отдадут России, – мать режиссера Лавренчука о задержании сына в Италии
Источник:"Радио Свобода"
Мать украинского режиссера Евгения Лавренчука прокомментировала задержание художника в Неаполе. Женщина надеется, что Италия не выдаст ее сына России.
Ирина Лавренчук надеется, что сын сможет вернуться в Украину. Она рассказала, что в последний раз общалась с Евгением еще 15 декабря.
Что произошло Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию России: дело на контроле у МИД
Дипломаты говорят, что у Евгения – боевой настрой
Женщина утверждает, что тогда он как раз возвращался из израильского Тель-Авива во Львов. Впрочем, имел пересадку в Неаполе. "Он в Италию специально не поехал", – подчеркнула мать режиссера. По ее словам, Лавренчука поддерживает украинское консульство, у него есть адвокат-итальянец.
Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я и представить такой ситуации не могла, которая случилась с сыном,
– отметила она.
Режиссер работал в Москве, но в 2014 вернулся в Украину
Лавренчук пояснила, что ранее ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера Романа Виктюка, также родом со Львова. Впоследствии он создал в русской столице Польский театр и работал там же.
Однако в 2014 году, когда Россия развязала войну против Украины, Евгений вернулся на родину. По словам матери, режиссер сделал это, чтобы проявить свое несогласие с агрессией Кремля.
Что еще известно про Евгения Лавренчука?
39-летний украинский, польский театральный режиссер, педагог. Родился во Львове. Был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета, ректором Первой украинской школы театра и кино. Является заслуженным артистом Украины.
Источник: "Википедия"
Задержание Лавренчука в Италии: что об этом известно
- Недавно в фейсбуке создали группу с названием Free Eugene Lavrenchuk – "Освободите Евгения Лавренчука". Там как раз и сообщили о задержании мужчины в Неаполе.
- Пользовательница соцсети Марианна Гвидичи-Палий уточнила, что художника обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России еще 8 лет назад.
- Женщина утверждает, что сейчас правоохранители не сообщают никаких подробностей о деле. Почему задержание произошло только сейчас – также пока неизвестно.
- По словам Ирины Подоляк, украинец находится в итальянском СИЗО с 17 декабря 2021. Законодательство страны предполагает, что там его могут удерживать до 60 дней.