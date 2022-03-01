"Надеюсь, он жив": в Сумской области потеряли связь с председателем Тростянецкого общества

1 марта 2022 , 01:39
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телеграмм Дмитрия Живицкого

Враг беспощадно атакует Сумщину. Коллеги потеряли связь с председателем Тростянецкого общества Юрием Бовой.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что ситуация сложная.

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"Утрачена связь с председателем общества Юрием Бовой. Надеемся, он жив. Еще утром активно работал", –  подчеркнул Живицкий.

Что происходило в Тростянце

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Автор: Тетяна Пасічник