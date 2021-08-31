Надеюсь на продолжение сотрудничества, – Зеленский поздравил нового президента Эстонии

В Эстонии тайным голосованием избрали нового президента Алара Кариса. Владимир Зеленский поздравил его и выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.

Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ. Они образуют правящую коалицию и имеют 59 мандатов в парламенте.

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Я искренне поздравляю Алара Кариса с избранием на пост президента Эстонии по результатам голосования депутатов,

– написал Зеленский.

Он также добавил, что надеется "на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и Эстонией на благо наших двух народов".

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