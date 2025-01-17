Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что очень важно, чтобы кто-то из лидеров Запада отправил убедительный месседж к России, как это когда-то сделал Реджеп Эрдоган. Речь идет о запрете президента Турции кому-либо вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией. Тогда он отправил несколько самолетов F-16 в Азербайджан, чтобы подтвердить свою решительную позицию по этому конфликту.

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Гарантии безопасности для Украины

Рамиз Юнус считает, что в основном гарантии безопасности для Украины будут зависеть от политической воли новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Если он скажет, что Украина должна получить такие гарантии или стать членом НАТО, то так и будет. И не обязательно, чтобы американцы отправляли свои войска на украинскую территорию, ведь это могут сделать европейцы,

– отметил он.

В своей политике Дональд Трамп подчеркивает,, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за безопасность в собственном регионе.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с Дональдом Туском заявил, что гарантии безопасности для Украины должны сделать невозможным повторную агрессию России. Он подчеркнул важность членства в ЕС и НАТО, поставки оружия и поддержки украинской армии, которая не может быть существенно сокращена из-за угрозы со стороны России.

По словам политолога, если лидеры Европы начнут усиливать свои оборонительные способности, то Соединенные Штаты Америки поддержат это. Такая политика будет выгодной для их экономики, ведь европейцы будут покупать оружие у США.

Если появится несколько стран (в Европе – 24 канал), которые захотят отправить своих солдат в Украину, то в США это поддержат,

– сказал Рамиз Юнус.

Он добавил, что администрация Трампа бок о бок будет работать со всеми странами, которые будут готовы способствовать гарантиям безопасности для Украины.