Надо набраться терпения, - ОК "Юг" об информации ISW по "ВСУ на левом берегу Днепра"

Условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. В оперативном командовании "Юг" призвали набраться терпения по поводу хороших новостей с левого берега Днепра на Херсонщине.

Таким образом, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию ISW, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, информирует 24 Канал.

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Очень сложная работа продолжается, когда нужно постичь такое препятствие как Днепр, когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет безопасно для наших военных,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

И уточнила, что эта рекомендация касается всех, "даже лучших студентов Института изучения войны".

О чем заявили в ISW

Аналитики института сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек и продвинулись к Северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к Западу от Дачи", – говорится в отчете.

Отмечают, что кадры также указывают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре на Север от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста.

Россияне уже ищут виновных

В ISW подчеркнули, что впервые признают территорию на Восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной.

Также и Институте привели бедствие российских блоггеров, мол, это стало возможным из-за "слишком медленного темпа огня российской артиллерии, вызванного чрезмерной централизацией российского военного командования".

"Возможно, российские силы предпочитают поддерживать оборону в таких городах, как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без экипажа", – предположили в Институте.