Надо немедленно ввести санкции в отношении России, – Дуда

Владимир Путин 21 февраля заявил о том, что поддерживает признание боевиков на территории оккупированного Донбасса. Несмотря на это, президент Польши Анджей Дуда призвал к санкциям.

Дуда считает, что Путин подрывает международный порядок. Именно поэтому необходимо обеспечить политическую защиту Украины.

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"Необходимо немедленно ввести против России санкции. В ситуации, когда президент России подрывает порядок в Европе, установленный на рубеже XX – XXI веков, нужна большая единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона", – сказал Дуда.

Он заверил, что только жесткая позиция и защита Украины смогут остановить агрессора.

Санкции немедленно,

– призвал президент Польши.

Россия признала боевиков: коротко

Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия признала боевиков на Донбассе. Кроме этого, он цинично обратился к Украине, чтобы та "прекратила войну".

Президент России и главари боевиков подписали договор о дружбе.

В то же время стало известно, что в подписанных Путиным указах нет слов о том, что оккупированные территории признают в нынешних границах.

Самое важное, что мир сразу же осудил решение России.

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