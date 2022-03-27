Надо объединиться, чтобы победить мирового монстра Путина, – грузинский политик

В условиях войны Запад сделал многое, чтобы помочь Украине, однако этого все равно недостаточно. Вместо разговоров нужно перейти к более конкретным шагам.

Об этом заявил грузинский политик Гиорги Барамидзе в эфире 24 каналу. Мир должен объединяться и активно действовать по всем направлениям.

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По словам Барамидзе, Европа должна ввести полное эмбарго на российские газ и нефть, чтобы не финансировать режим страны-агрессора. Также нужно срочно закрыть небо над Украиной.

Если нет, то следует предоставить Украине то, чего требует Владимир Зеленский.

. Президент, выступая на саммите НАТО, заявил, что Украина просила Альянс предоставить или продать 1% от всех их танков и самолетов. После саммита генсек Йенс Столтенберг ответил, что союзники дают ВСУ "все, что могут".

Барамидзе подчеркнул, что политики не хуже Зеленского знают, что пока их помощи недостаточно, чтобы в украинских городах не гибли дети.

Все должны сплотиться и действительно действовать так, как нужно, чтобы победить этого мирового монстра, геополитического террориста Путина, управляющего столь великой страной и манипулирующего атомным оружием,

– добавил политик.

Грузинский политик призвал объединяться, чтобы победить Путина: смотрите видео