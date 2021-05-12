Из-за обострения израильско-палестинского конфликта стороны обменялись сотнями ракетных обстрелов. Есть десятки погибших и раненых. Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить противостояние.

Призыв к участникам конфликта президент Украины опубликовал в твиттере. Он отметил, что обстрелы стали причиной многих человеческих трагедий.

Важно Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте

Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей,

– написал Зеленский.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

МИД Украины тоже призвал остановить насилие

Ранее МИД Украины осудил обострение в Восточном Иерусалиме и обстрелы между израильтянами и ХАМАСом. В дипведомстве отметили, что насилие необходимо остановить.

Обострение произошло в Восточном Иерусалиме

Отметим, что израильско-палестинский конфликт длится уже в течение многих десятилетий. Недавно ситуация обострилась в Восточном Иерусалиме, откуда хотели выселить мусульманские семьи. В жесткие противостояния вступили с палестинцами израильские правоохранители. Пострадавших насчитали более 2 сотен.

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10 мая из Сектора Газа направили в израильскую сторону ракеты. Тель-Авив ответил на обстрел. Количество выпущенных ракет достигает более тысячи.