Нужно остановить эскалацию ради жизни людей, – Зеленский об обстреле в Израиле
Из-за обострения израильско-палестинского конфликта стороны обменялись сотнями ракетных обстрелов. Есть десятки погибших и раненых. Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить противостояние.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Призыв к участникам конфликта президент Украины опубликовал в твиттере. Он отметил, что обстрелы стали причиной многих человеческих трагедий.
Важно Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей,
– написал Зеленский.
МИД Украины тоже призвал остановить насилие
Ранее МИД Украины осудил обострение в Восточном Иерусалиме и обстрелы между израильтянами и ХАМАСом. В дипведомстве отметили, что насилие необходимо остановить.
Обострение произошло в Восточном Иерусалиме
Отметим, что израильско-палестинский конфликт длится уже в течение многих десятилетий. Недавно ситуация обострилась в Восточном Иерусалиме, откуда хотели выселить мусульманские семьи. В жесткие противостояния вступили с палестинцами израильские правоохранители. Пострадавших насчитали более 2 сотен.
К теме Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"
10 мая из Сектора Газа направили в израильскую сторону ракеты. Тель-Авив ответил на обстрел. Количество выпущенных ракет достигает более тысячи.
Поделиться новостью