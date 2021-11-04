Надо повышать обороноспособность страны, – Резников о первых шагах на посту

Нового главу Минобороны Алексея Резникова уже представил военному министерству президент Зеленский. Резников отметил, что его приоритет – повышение обороноспособности страны, ведь он хорошо знает поведение России после участия в переговорах по Донбассу.

Именно повышение обороноспособности страны необходимо для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса, сообщил Резников.

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Надо повышать обороноспособность и устойчивость, – Резников

Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны,

– сказал Резников в своем выступлении.

Понять поведение государства-агрессора министру позволило участие в переговорах по ситуации на Донбассе в течение 2 лет. По словам Резникова, Россия – это такой противник, который может остановиться только тогда, когда ему дают отпор.

Надо исправить дисбаланс в армии, – новый министр

Среди первоочередных задач Резников также назвал дисбаланс внутри ВСУ. Ведь очень мало военных рекомендуют знакомым служить в армии.

Эти дисбалансы надо снять. Установить причины, разобрать на составляющие и снять. Иначе нам будет очень трудно устоять перед Российской Федерацией, которая не останавливает свое гибридное наступление,

– сказал Резников.

Отметим, что Алексей Резников сменил на посту главы Минобороны Андрея Тарана. За его назначение 4 ноября проголосовали 273 нардепа. К этому времени Резников был вице-премьером – министром по реинтеграции оккупированных территорий.

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