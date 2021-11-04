Надо повышать обороноспособность страны, – Резников о первых шагах на посту
Источник:Министерство обороны Украины
Нового главу Минобороны Алексея Резникова уже представил военному министерству президент Зеленский. Резников отметил, что его приоритет – повышение обороноспособности страны, ведь он хорошо знает поведение России после участия в переговорах по Донбассу.
Именно повышение обороноспособности страны необходимо для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса, сообщил Резников.
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Надо повышать обороноспособность и устойчивость, – Резников
Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны,
– сказал Резников в своем выступлении.
Понять поведение государства-агрессора министру позволило участие в переговорах по ситуации на Донбассе в течение 2 лет. По словам Резникова, Россия – это такой противник, который может остановиться только тогда, когда ему дают отпор.
Надо исправить дисбаланс в армии, – новый министр
Среди первоочередных задач Резников также назвал дисбаланс внутри ВСУ. Ведь очень мало военных рекомендуют знакомым служить в армии.
Эти дисбалансы надо снять. Установить причины, разобрать на составляющие и снять. Иначе нам будет очень трудно устоять перед Российской Федерацией, которая не останавливает свое гибридное наступление,
– сказал Резников.
Отметим, что Алексей Резников сменил на посту главы Минобороны Андрея Тарана. За его назначение 4 ноября проголосовали 273 нардепа. К этому времени Резников был вице-премьером – министром по реинтеграции оккупированных территорий.
Читайте также Резников может заслужить доверие у военных, – "слуги" отреагировали на изменения в КабминеОбратите внимание! Владимир Зеленский подчеркнул, что Резников зарекомендовал себя как профессионал на должности вице-премьер-министра. Поэтому больших результатов глава государства ожидает от него, как от главы Минобороны. Одна из приоритетных задач для нового оборонного министра – реформирование украинской армии, в частности, говорится об условиях жизни и работы военных.