Надо сделать проблемы тем людям, которые могут Путина грохнуть, – Шабунин о санкциях

Семьи близкого окружения Путина живут за границей. К примеру, Лаврова – в США. Против семьи Пескова уже ввели ограничения, до других тоже дойдет очередь.

Об этом в эфире 24 канала заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он объяснил, что такие ограничения никак не повлияют на Владимира Путина, однако он и не является "целевой аудиторией".

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По словам Шабунина, с Путиным нет смысла говорить, ведь он неадекватный. Надо давить на тех людей, которые адекватны, чтобы остановили проблему – главу Кремля. В первую очередь нужно, чтобы это была проблема не Украины, а российских элит.

Надо создать проблемы тем людям, которые могут его грохнуть. А это – войска, финансовая, политическая элита России,

– подчеркнул руководитель ЦПК.

Напомним, 11 марта Соединенные Штаты ввели санкции против жены Пескова и его взрослых детей. Сам рупор Кремля попал в список ограничений раньше. 25 февраля США ввели санкции против Путина и Лаврова, а также членов Совбеза России.