Про це в ефірі 24 каналу заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він пояснив, що такі обмеження ніяк не вплинуть на Володиимира Путіна, однак він і не є "цільовою аудиторією".

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За словами Шабуніна, з Путіним немає сенсу говорити, адже він – неадекватний. Треба давити на тих людей, які адекватні, аби вони зупинили проблему – очільника Кремля. Насамперед треба, щоб це була проблема не України, а російських еліт.

Треба створити проблеми тим людям, які можуть його грохнути. А це – війська, фінансова, політична еліта Росії,

– наголосив керівник ЦПК.

Зауважимо, 11 березня Сполучені Штати ввели санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей. Сам рупор Кремля потрапив до списку обмежень раніше. 25 лютого США запровадили санкції проти Путіна та Лаврова, а також членів радбезу Росії.