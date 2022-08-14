Надо усиливать нашу ПВО, – Кривонос о беспилотниках Ирана для россии

ВСУ готовы к возможному появлению у оккупантов иранских ударно-разведывательных беспилотников. Украинские военные адаптируются к новым вражеским "птицам" на фронте.

Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. По его словам, если информация об иранских беспилотниках правдива, то это не слишком хорошие новости. Но ВСУ обязательно привыкнет к этим аппаратам.

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Необходимо усиливать систему ПВО

Кривонос отмечает, что сейчас нужно активно работать над тем, чтобы усиливать свои системы противовоздушной обороны. К сожалению, об этом напоминали еще задолго до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Это не очень приятная новость, но мы ее ждали. Понятно, что в некоторых аспектах нам следует активно усиливать систему ПВО. Говорим мы об этом не первый день, не первый год, – отметил Сергей Кривонос.

Он отмечает, что ВСУ точно научатся сбивать иранские беспилотники. Они будут так же падать, как и российские "Орланы".

Кривонос о войне в Украине и иранских беспилотниках: смотрите видео

россия могла получила иранские беспилотники: коротко