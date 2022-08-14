Надо усиливать нашу ПВО, – Кривонос о беспилотниках Ирана для россии
ВСУ готовы к возможному появлению у оккупантов иранских ударно-разведывательных беспилотников. Украинские военные адаптируются к новым вражеским "птицам" на фронте.
Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. По его словам, если информация об иранских беспилотниках правдива, то это не слишком хорошие новости. Но ВСУ обязательно привыкнет к этим аппаратам.
К теме российские военные начали тренироваться на иранских беспилотниках, – CNN
Необходимо усиливать систему ПВО
Кривонос отмечает, что сейчас нужно активно работать над тем, чтобы усиливать свои системы противовоздушной обороны. К сожалению, об этом напоминали еще задолго до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Это не очень приятная новость, но мы ее ждали. Понятно, что в некоторых аспектах нам следует активно усиливать систему ПВО. Говорим мы об этом не первый день, не первый год, – отметил Сергей Кривонос.
Он отмечает, что ВСУ точно научатся сбивать иранские беспилотники. Они будут так же падать, как и российские "Орланы".
Кривонос о войне в Украине и иранских беспилотниках: смотрите видео
россия могла получила иранские беспилотники: коротко
- По данным Института изучения войны, в начале августа Иран мог отправить первую партию собственных беспилотников в россию. В обмен, они получат возможность учиться на российских самолетах Су-35.
- Впоследствии советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что россия получила беспилотники от Ирана. Речь идет о примерно 50 летательных аппаратах.
- Как отметил военный корреспондент Илья Пономаренко, у россиян есть проблемы с беспилотниками среднего класса. Таким образом, они пытаются заполнить эту нишу. Все-таки иранские беспилотники могут создать проблемы для ВСУ.