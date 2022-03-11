"Надо закрутить кран потуже": в G7 тоже готовят новый пакет санкций против России

Текущая ситуация вокруг Украины ясно показала: против России следует вводить новые санкции. Страны G7 уже готовят новый пакет.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она убеждена, что российскую экономику следует дальше ослаблять.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Больше санкций: у G7 готовят новые ограничения для России

"Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций (против России, – 24 канал)", – сказала госпожа Трасс на Атлантическом совете в Вашингтоне. Суть санкций – добиться ослабления российской экономики. Позже она же сообщила The Telegraph следующее:

Мы обсудили, какие еще санкции можем ввести. Нам вполне понятно, что кран нужно закрутить потуже.

"Санкции уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику", – добавила она. К тому же ограничения "уменьшают финансирование российской военной машины". Но – Западу "надо делать больше".

Пора "покончить со стратегической зависимостью от недружественных государств", учитывая и зависимость от российских энергоносителей.

И речь не только о нефти и газе. Как намекнула Трасс, следует "изучить другие возможные отрасли". К примеру, "минералы или редкоземельные металлы".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Интересное мнение – в видео: "После поражения Россию будут ждать восемь "Де"