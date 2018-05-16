Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр

Для чего нужна сильная военная пропаганда, почему "совковые" штампы о "дедовщине" больше не работают и как мотивировать молодежь идти в ряды ВСУ, рассказал эксклюзивно для сайта "24" военный 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила с псевдо "Борода".

Также во второй части интервью с 21-летним лейтенантом (заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению) читайте о глубоко личном: мотивации бойца быть "на нуле", военном опыте, переосмыслении жизненных ценностей и необычных ощущениях в отпусках.

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Как изменилась армия за годы твоей службы?

Когда в 2013-м я стал военным, получил старую форму – "дубок" и кирзовые "дубовые" берцы, которыми натирал ногу каждый день. А с начала войны с этим уже не было так тяжело, потому что начали разрабатывать усовершенствованные образцы вещевого обеспечения. Логистическая и денежная поддержка тоже стали лучше.

Что нужно менять в армии сегодня?

Попробовать омолодить личный состав. Военные, которые подписывали контракт в 2014-м году, очевидно, не захотят подписывать повторно.

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Что делать?

Мотивировать молодежь, которая должна быть здесь. Показать, что нужно сделать, чтобы война в нашей стране закончилась. Потому вокруг меня бойцы, которым преимущественно по 40 лет. Молодежь не идет в ВСУ именно из-за нехватки мотивации.

Лейтенант "Борода" среди своих бойцов

Мои знакомые шли в добровольческие формирования, потому что считали, что в ВСУ не хватает боевого духа. Их логика проста: якобы, с повышением зарплат возросло количество "заробитчан". Как мотивировать молодежь идти в ВСУ?

Проблема в том, что у нас мало пропаганды Вооруженных сил Украины в средствах массовой информации. Плакаты с повышением зарплат не должны быть главной мотивацией. Потому некоторые думают, что, кроме зарплат, ВСУ ничего не могут гарантировать. В добровольческих формированиях, мол, дают больше гарантий, что бойцы будут участвовать в боевых действиях и иметь адекватных нормальных командиров. А в ВСУ, вроде, несколько иначе. На самом деле все не совсем так.

Проблема в том, что у нас долго крутили "совковые" фильмы, где показывали, как грозный командир издевается и даже расстреливает своих подчиненных и так далее. То есть, осталось "совковое" мышление про необъяснимые явления и понятия, которые у нас, якобы, есть.

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Мои друзья и коллеги на гражданке не осознают реальной ситуации. Пожилые люди, которые в армии никогда и не были, говорят штампами, дескать, "в ВСУ убивают, зарплаты не платят, телефоны забирают". Это бред.

Поэтому надо хорошо пропагандировать контрактную армию, чтобы молодое поколение шло сюда защищать свою страну и свое будущее.

Или осталось что-то от дедовщины в твоей бригаде?

Нет. В моем подразделении всегда дружеские отношения в коллективе. Когда пришел в бригаду, боялся, что не смогу сказать что-то вдвое старше меня людям. Прошло два месяца, показал, что хорошо разбираюсь в деле, нормально выполняю обязанности заместителя командира и могу командовать боем. Поэтому меня уважают и знают, что всегда могут обратиться за помощью в каких-то вопросах. Так и происходит получение авторитета в подразделении. "Дедовских" методов нет.

Бойцы 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила

Как происходит координация с ВСУ и добровольческими подразделениями на местах?

Координация есть. Они рядом с нами. Координация или один на один, или средствами связи. Подробнее говорить не стоит.

Какие добровольцы в твоих глазах?

Добровольцы – очень мотивированные люди, поскольку воюют за идею. Если в ВСУ есть еще и другие ориентиры: заработная плата, социальный пакет ... Так добровольцы – это добровольцы. Они работают с нами своими силами за идею нации, за восстановление наших границ.

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Народ устал от войны ... Как ломать инертность гражданского населения?

У нас есть много пенсионеров, которые 9 мая выходят с коммунистической символикой только потому, что им при Союзе было лучше. "Совок" живет не только в головах людей, но и в сердцах. А старшее поколение воспитывает помоложе, вселяя в них аспекты "совкового" мышления. Я бы решал проблему очень четкой пропагандой.

Это как?

Опять же надо развернуть мощную военную пропаганду всеми средствами массовой информации. Понимаешь, сейчас в новостях убийствам на гражданке уделяют больше времени, чем событиям на Востоке страны. Не освещаются героические поступки солдат, офицеров ... А это должно быть везде: на биг-бордах, выставках, концертах. Этим должна жить вся страна.

У нас сейчас большая проблема: все хотят остановить войну и жить лучше, но никто для этого ничего не делает. 20-летний парень говорит, что Порошенко плохой, мол, пусть продаст фабрику в Липецке. На вопрос, что он сделал для страны, отвечает: "Ничего, пускай она для меня што-то делает". Этот подход надо менять. Как? Первое, освещением героических поступков военнослужащих. Должны показывать простым людям, что мы боремся за идею, а не просто так здесь стоим.

Бойцы и журналисты борются бок о бок на информационном и настоящем фронтах

Что делать с людьми, которые мыслят откровенно "по-советски"?

Или задействовать репрессивно-силовой метод, или ждать, пока это все перемелиться. Но ждать еще 25 лет нерентабельно.

Но репрессивно-силовой метод же не применят?

Почему? По моему мнению, когда это все закончится, к власти придет другой человек. И тогда могут начаться движения, которые не всем понравятся. По моему мнению, когда есть раковая опухоль, то ее удаляют, а не подлечивают. Надо искать "антисоюзные" методы, а не сидеть и ждать. Бездействие приведет к чему-то худшему.

Насколько действенны диалоги с этими людьми?

Я считаю, что путем конструктивного диалога мы мало что добьемся. Потому что человека, который прожил 20, 30 лет в СССР – в другом общественном строе с другими идейными установками – сейчас уже ничем не убедишь. Пока что-то сильное не укусит, ничего не будет.

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Молодежь правильно понимает, что происходит?

На мирной территории никто не чувствует того, что здесь происходит. И не может почувствовать. Гражданское лицо не понимает, что такое бой. Может подумать, что упало два снаряда – и это уже бой. Но что-то "тяжелое" может бить часами. Потом выходишь ночью и прислушиваешься к каждому шороху, каждому обстрелу.

Боевики начинают обстрелы поселка в семь утра

Когда приезжаешь в свой город и встречаешься с друзьями, объяснить, что и как здесь происходит, в полной мере не можешь. Думаю, надо показывать и военный быт, и казалось бы, обычную рутину через СМИ.

А вот вживую другим лучше бы этого не видеть: моментов войны, искалеченных людей или просто дома разбитые ... Мы все здесь жертвуем чем-то своим ради мира.

Чему учит тебя война?

Это хороший жизненный опыт. То, что можно увидеть здесь, больше нигде не увидишь. Даже если когда-то брошу армию, то буду иметь очень большой опыт как общение с людьми, так и управления ими. Это пригодится.

Когда вернешься домой, что будешь делать?

Планирую продолжать службу в ВСУ. Новые люди. Новый опыт. Здесь мне хорошо.

Как чувствуешь себя в отпусках?

А в отпусках иногда необычно. Из крана течет вода еще и горячая. Можно купить себе, что хочешь и поесть. Первые два дня это удивляет. Но адаптация проходит быстро. По крайней мере у меня. Но есть и другие случаи ...

Негативных ситуаций со мной не было. Но вопрос проезда в маршрутках до сих пор болезненный. Самая простая льгота для бойцов – бесплатный проезд по городу. Просто не понимаю водителя, который отказывается везти. Я сижу в окопе год-два-три, воюю, защищаю и его, чтобы он мог с женой, с детьми быть, уехать, а он мне отказывает. Это возмущает.

Когда ты дома, тянет на войну?

Бывало, что очень хотел вернуться. Там на мирной земле не все так ясно, как у нас здесь. На войне владеешь ситуацией, знаешь, что готов ко всему. А в мирной жизни теряешься. Есть знакомые, которые отслужили 2-3 года, пошли на дембель и говорили, что завязали с армией. А через полгода возвращались. Потому что не могли найти работу. И воспоминания мучили.

Почему так?

Виной посттравматическое стрессовое расстройство, о котором все говорят. Как по мне, это очень страшная проблема, которой у нас в Украине реально никто не занимается. Большинство солдат американской армии во время войны во Вьетнаме получили этот ПТСР. Но если они имели наработанный механизм, как улучшить психологическое состояние, то у нас его просто нет. И вот солдат возвращается домой и ну никак не может приспособиться к гражданской жизни. Прошлое не отпускает, ночью чувствует бой ...

След от воронки, оставленной вражеским снарядом

У меня такого еще не было. Но людей с расстройством знаю. Эта проблема может выстрелить через 1-2-5 лет. Ее видно не сразу. Последствия могут быть ужасны. Поломанные войной люди просто могут закончить жизнь самоубийством. И заканчивают.

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Что с этим делать?

Спрогнозировать последствия на 100% нельзя. Поскольку каждый человек индивидуален. Вот по мне: уверен, что мою крепкую психику ничего не сломает. Другие бойцы тоже знают, что делают. Они прочные, но может что-то случиться ... Могут остаться одинокими, чувствовать себя брошенными и никому не нужными. Некоторые, оставив армию, начинают употреблять алкогольные напитки в очень большом количестве. Люди сгорают изнутри. Что делать?

Я, например, читаю научные статьи – психологические исследования о посттравматическом стрессовом расстройстве. Знаю, что когда проблема выстрелит, и будет нужда в людях, которые смогут качественно помочь.

Что тебя мотивирует воевать?

Я родился в Украине. Это моя земля по праву. Я сделал много для своей страны, и не буду отступать. Если не я, то кто еще? У нас нет достаточной мотивации к изменениям среди населения в государстве. Как минимум, все начинается с меня и начинается сейчас. Поэтому я защищаю страну от оккупантов здесь.

Военным стрессы не страшны, поскольку имеют сильную мотивацию

Когда и чем закончится война?

Несомненно, нашей победой. Когда? Это зависит от наших людей. Если будет больше профессиональных кадров, которые могут сделать свою работу, тогда все будет гораздо проще. Но сейчас о скором решении проблемы говорить сложно.

Прогнозируем ... При развертывании полномасштабной войны, настолько старшее поколение с шаблонизированным "совковым" мышлением может навредить делу? Встречать хлебом-солью россиян?

"Полномасштабки" не допускаю. Считаю, что мы пойдем в наступление!

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А вот тогда возможна проблема с мирным населением, которое долгое время проживает на оккупированных территориях. Часть гражданских была в Украине и держалась первый год в оккупации, не имея возможности уехать. А сейчас, считаю, те, что остались, в основном за "русский мир" или очень запуганы. Они имеют контакты с сепаратистами. Возможно, будут им помогать, как было в 2014-м, когда группа людей становилась перед БМП и не впускала нас при освобождении села.

Переосмыслил общечеловеческие ценности под влиянием войны?

В гражданской жизни я думал о высоких материях, о чем-то глубоком и необъятном. А здесь беспокоишься о простом. Иногда думаешь, как пережить этот проклятый день, который тебя уже замахал. Или когда этот обстрел закончится, чтобы просто выйти из окопа размяться, ибо сидеть уже невыносимо. Заканчивается – и ты рад. Ценности меняются с высокого на меньшее.

Пока ты здесь – хватает минимального. Уже когда выйдешь в гражданскую жизнь – захочется большего.

А сейчас от картинки ребенка, которые присылают волонтеры, тебе уже становится значительно лучше.

Фото: Алексей Годзенко и боец ​​с позывным "Борода"