В Житомирской области мужчина обокрал могилы военных: полиция установила личность подозреваемого

В пятницу, 27 декабря жительница поселка Романов, что в Житомирской области, обратилась в полицию. Женщина заявила о краже памятных вещей с могил ее сыновей-военнослужащих.

Правоохранители в тот же день установили личность, причастную к преступлению. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

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Что известно о надругательстве над могилами

Потерпевшая рассказала, что утром, придя на кладбище, обнаружила беспорядок на могилах своих сыновей. Они погибли, защищая Украину от российских оккупантов.

Мать заметила исчезновение флагов с металлическими палками, лампадок и другой атрибутики с захоронения.

Место захоронения после акта вандализма / Фото Житомирского районного управления полиции

Правоохранители полиции города Чуднов задокументировали обстоятельства инцидента и уже через несколько часов установили личность подозреваемого.

По их данным, к краже причастен 54-летний житель поселка Романов. Он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчина признал свою вину, у него изъяли пропавшие из могил вещи. В соответствии с действующим законодательством, мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Похищенная с могил атрибутика / Фото Житомирского районного управления полиции

К слову, летом этого года в Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который повредил несколько десятков захоронений, включая могилы военных. Злоумышленник ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фотографиями покойных, а также срывал флаги и флагштоки. Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка, утверждая, что не помнит событий из-за состояния опьянения