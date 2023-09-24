Германия объявила о передаче Украине полсотни морских дронов: когда они будут

Берлин продолжает предоставлять Вооруженным Силам важное вооружение. Стало известно о передаче 50 надводных дронов – они должны прибыть в кратчайшие сроки.

Еще около недели назад Германия объявила о масштабном пакете военной помощи на 400 миллионов евро. В частности, Украина получит от ФРГ беспилотники, которые помогут нашим военным противостоять российской агрессии на воде.

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Германия передает 50 дронов

Заметим, что соответствующая инициатива стала возможна благодаря Бундесверу – это вооруженные силы Германии. В то же время, как сообщают в минобороны страны, надводные дроны должны прибыть в наше государство в кратчайшие сроки.

50 надводных беспилотников помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет взносов из запасов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно поступить в Украину как можно скорее.

Обратите внимание! Также в пакете военной помощи от Берлина есть: артиллерийские, дымовые и другие боеприпасы разного калибра. Ракеты АТ-2, боевые бронированные машины MRAP, зимнее снаряжение для ВСУ, комплекты запчастей к системам и т.д.

Мир помогает Украине