Ще близько тижня тому Німеччина оголосила про масштабний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. Зокрема, Україна отримає від ФРН безпілотники, які допоможуть нашим військовим протистояти російській агресії на воді.

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Німеччина передає 50 дронів

Зауважимо, що відповідна ініціатива стала можливою завдяки Бундесверу – це збройні сили Німеччини. Водночас, як повідомляють в міноборони країни, надводні дрони мають прибути в нашу державу в якомога коротші терміни.

50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються коштом внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Зверніть увагу! Також в пакеті військової допомоги від Берліна є: артилерійські, димові та інші боєприпаси різного калібру. Ракети АТ-2, бойові броньовані машини MRAP, зимове спорядження для ЗСУ, комплекти запчастин до систем та інше.

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