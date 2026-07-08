Запись разговора Главного управления разведки была опубликована в его социальных сетях.

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О чем говорили россияне?

Военные разведчики получили очередное доказательство привлечения Россией иностранных наемников для войны против Украины. Спецслужбам удалось перехватить разговор оккупанта. Он жаловался на то, что в зарослях лесопосадки в Харьковской области обнаружил двух граждан Бангладеш, которые три дня как заблудились.

Ничего не знают. Позывных, позывных не знают. Из Бангладеш, из Бангладеш, двое. Руби какой-то и Мойсель, они мне показывают шеврон, шеврон с тигром, "шестая штурмовая" написано,

– рассказал россиянин.

Кремль продолжает бросать на смерть как собственных солдат, так и иностранцев. ГУР сообщает, что каждый наемник, которого отправили на чужую войну, может добровольно сдаться в плен и спасти себе жизнь.

Судьба российских наемников

В июне в плен ВСУ впервые попал гражданин Таджикистана. Мужчина много лет работал в России и впоследствии оказался на фронте, сдался через украинский государственный проект "Хочу жить".

Сотни иностранных боевиков, находящихся в плену в Украине, оказались в юридически неопределенном положении, поскольку Россия не заинтересована в их включении в списки для обмена. По словам представителя Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди пленных установлено не менее 48 национальностей.