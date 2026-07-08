Запис розмови Головне управління розвідки опублікувало у власних соцмережах.

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Про що говорили росіяни?

Воєнні розвідники отримали черговий доказ залучення Росією іноземних найманців для війни проти України. Спецслужбам вдалось перехопити розмову окупанта. Він скаржився на те, що у хащах посадки на Харківщині виявив двох громадян Бангладешу, які 3 дні як загубились.

Не знають нічого. Позивних, позивних не знають. З Бангладешу, з Бангладешу, двоє. Рубі якийсь і Мойсель, вони мені показують шеврон, шеврон з тигром, "шоста штурмова" написано,

– розповів росіянин.

Кремль продовжує кидати на смерть як власних солдатів, так й іноземців. ГУР повідомляє, що кожен найманець, якого відправили на чужу війну, може добровільно здатися в полон та врятувати собі життя.

Доля російських найманців

У червні в полон ЗСУ вперше потрапив громадянин Таджикистану. Чоловік багато років працював у Росії та згодом опинився на фронті, здався через український державний проєкт "Хочу жить".

Сотні іноземних бойовиків, які перебувають у полоні в Україні, опинилися в юридично невизначеному становищі, оскільки Росія не зацікавлена в їх внесенні в списки для обміну. За словами речника Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, встановили щонайменше 48 національностей серед полонених.