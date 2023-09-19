Конфликт будет становиться масштабнее: повлияет ли на боевые действия в Украине ситуация в Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Единственным путем к миру в регионе называют вывод войск Армении из Нагорного Карабаха. Для России это довольно неприятная новость.

Поскольку Россия имеет отношение к ходу события азербайджанско-армянского конфликта, возобновление там боевых действий может поставить перед российскими властями выбор. О вероятном влиянии конфликта в Нагорном Карабахе на Украину 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Конфликт на территории Азербайджана будет приобретать более масштабные черты. Повлияет ли это на ход боевых действий в Украине? Думаю, да. Вражеская армия либо будет вынуждена перебросить туда часть ресурсов, которые должны были направить на реализацию планов в пределах "СВО", либо часть внимания силовых "башен Кремля" будет сконцентрирована на ситуации у Степанакерта, а не на ситуации в районе Токмака", – подчеркнул Селезнев.

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Переговоры между Арменией и Азербайджаном по восстановлению территориальной целостности последней путем передачи ей территории Нагорного Карабаха длился 30 лет. В том числе и в формате так называемого "минского формата". Однако это не имело действенных результатов.

3 года назад армия Азербайджана провела специальную эффективную военную операцию и возобновила контроль над частью территории. Впрочем, потом в дела вмешалась Россия, которая имеет мандат на 5 лет относительно пребывания там "российских миротворцев".

Очевидно, что смысла от россиян там нет. И Пашинян сетует на Россию, что она в рамках мандата ОДКБ не вмешалась в конфликт. Сейчас мы видим, что за 3 года до сих пор не произошло разоружения незаконных вооруженных формирований, причастных к армии Армении,

– отметил Владислав Селезнев.

Поскольку дипломатия не сработала, военным путем пытаются доказать, что не должно быть других вооруженных формирований на территории Азербайджана, кроме Вооруженных сил самого Азербайджана. Министерство обороны страны заявило, что сделка будет доведена до логического завершения.

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"То, что техническое преимущество имеет армия Азербайджана, очевидно. Вопрос времени, сколько будут сопротивляться незаконные вооруженные формирования в Карабахе и какие ресурсы будут привлечены, чтобы их вынудить к этому", – отметил военный эксперт.

Три года назад конфликт продолжался 44 дня с огромными потерями для обеих сторон. Но победу таки одержали ВС Азербайджана.

К слову, за кулисами этого конфликта есть несколько стран. Речь идет об Иране, выступающем на стороне Армении, а также Израиле и Турции. Они являются непосредственно бенефициарами противостояния между армянской и азербайджанской армиями.

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