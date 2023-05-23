Как только отходит Россия, сразу можно договориться, – Жданов о заявлении Пашиняна о Карабах

В Армении готовы признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. По его словам, причина всех бед – Россия.

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Как удалось урегулировать конфликт

В Армении все же склоняются к мнению о необходимости признания территориальной целостности друг друга, поэтому соответственно между Баку и Степанакертом должен состояться диалог.

Как только отходит Россия, так сразу можно договориться о мире и сосуществовании, но на приемлемых для обеих странах условиях,

– подчеркнул Олег Жданов.

По его мнению, главное в разрешении всех конфликтов – чтобы Россия не мешала, потому что она всегда сеет раздор и провоцирует войну.

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Почему Россия всем мешает

Военный эксперт отметил, что Азербайджан и Армения выходят на финишную прямую, с чем их можно поздравить.

Вооруженный конфликт между странами продолжался 30 лет. Теперь есть шанс на подписание мирного договора и урегулирование всех вопросов.

Нужно вывести оттуда российских миротворцев, иначе там мира не будет,

– сосредоточил внимание он.

Теперь все республики, входившие в состав Советского Союза, станут независимыми.

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