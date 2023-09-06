Обострение между Арменией и Азербайджаном: военный аналитик сравнил эту ситуацию с Донбассом
В начале сентября стало известно о новой стрельбе вблизи границы Армении и Азербайджана. Все случилось северо-западнее Нагорного Карабаха.
Об этом 24 Каналу рассказал ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, обвинив Армению и вооруженные формирования в Нагорном Карабахе в нежелании подписывать мирный договор и урегулировать ситуацию.
К теме Россия – больше не рефери между Арменией и Азербайджаном: что изменилось
Там постоянно происходят стычки
Между Арменией и Азербайджаном до сих пор не удалось демилитаризовать границу. По мнению Рустамзаде, ситуация тут имеет определенное сходство с той, которая происходила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года.
Тогда пророссийские боевики и российские оккупанты не отводили вооружения и пренебрегали какими-либо договоренностями. Это приводило к регулярным боям.
Сейчас идет очередной рывок напряженности. Сказать к чему он приведет – судить рано. Армянское руководство сделало несколько заявлений, противоречащих духу мирных переговоров. Нерешенность вопроса и нежелание сепаратистов идти на переговоры… Сценарий конфронтации с Арменией всегда на столе. Это может быть через час или через год,
– заметил Рустамзаде.
Читайте также Карабах – не Донбасс: искривленная параллель конфликтов имеет корни в диаспоре
Смотрите разговор с Агилем Рустамзаде на ютубе 24 Канала
Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко
- Последняя эскалация на границе Армении с Азербайджаном произошла на фоне продолжающегося кризиса в Нагорном Карабахе. Ереван и местные этнические армянские власти утверждают, что Баку осуществляет "незаконную блокаду" региона. Это уже привело к проблемам с топливом, продуктами и т.п.
- Известно, что 30 марта Азербайджан установил контроль над Лачинским коридором. Именно он соединял Нагорный Карабах с Арменией. Раньше здесь находились российские миротворцы.
- Азербайджан отмечает, что никакой блокады нет. Они предложили открыть альтернативный путь через город Агдам, контролируемый Азербайджаном. Армянские власти Нагорного Карабаха отклонили предложение.
- Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Однако там проживают преимущественно этнические армяне. Поэтому конфликт между двумя государствами продолжается уже не одно десятилетие.
- Министерство обороны Армении сообщило о проведении совместных учений с США в течение 11 – 20 сентября. В России уже заявили о "настороженности" из-за этого мероприятия.