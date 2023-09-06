Обострение между Арменией и Азербайджаном: военный аналитик сравнил эту ситуацию с Донбассом

В начале сентября стало известно о новой стрельбе вблизи границы Армении и Азербайджана. Все случилось северо-западнее Нагорного Карабаха.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, обвинив Армению и вооруженные формирования в Нагорном Карабахе в нежелании подписывать мирный договор и урегулировать ситуацию.

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Там постоянно происходят стычки

Между Арменией и Азербайджаном до сих пор не удалось демилитаризовать границу. По мнению Рустамзаде, ситуация тут имеет определенное сходство с той, которая происходила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года.

Тогда пророссийские боевики и российские оккупанты не отводили вооружения и пренебрегали какими-либо договоренностями. Это приводило к регулярным боям.

Сейчас идет очередной рывок напряженности. Сказать к чему он приведет – судить рано. Армянское руководство сделало несколько заявлений, противоречащих духу мирных переговоров. Нерешенность вопроса и нежелание сепаратистов идти на переговоры… Сценарий конфронтации с Арменией всегда на столе. Это может быть через час или через год,

– заметил Рустамзаде.

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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко