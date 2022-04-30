Награда героев, оборона Мариуполя, уничтожение россиян: видеодайджест 65-го дня войны

Героическая украинская армия и храбрый народ 65 дней противостоят русским захватчикам. Враг продолжает активное наступление, но наши герои ломают его планы и наносят урон.

Отважная борьба Украины против российских оккупантов продолжается. Враг работает над удержанием позиций на Юге и не прекращает атаки на Востоке. Наши воины держат оборону, увеличивают потери врага и освобождают оккупированные города.

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Видеодайджест 65-го дня войны

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 65-го дня противостояния российским оккупантам. Награждение героев, защита Мариуполя, новые потери врага и пополнение трофеев, которые вскоре будут работать против россиян – этот день был насыщенным на события.

Дайджест 65-го дня войны: видео

Ситуация на фронте: коротко о последних событиях

Су-25 и 9 "орланов": именно столько потерь понес враг от наших Воздушных сил в течение 29 апреля. Наши искусные защитники нивелируют все попытки россиян получить преимущество в воздухе.

В социальных сетях начала распространяться измена о падении морального духа нашей армии. Героические десантники записали видео, в котором уверили украинцев в том, что каждый воин мотивирован бить врага и держит оружие наготове, поэтому не стоит поддаваться на психологические атаки врага.

Россияне продолжают мешать эвакуации мирных украинцев из зоны боевых действий и нарушать все договоренности по эвакуационным коридорам. Как сообщил Павел Кириленко, на территории Донецкой области продолжаются горячие бои и вражеские обстрелы, но даже несмотря на это каждый день удается проводить эвакуацию 150 – 200 мирных жителей.

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