Відважна боротьба України проти російських окупантів триває. Ворог працює над втриманням позицій на Півдні та не припиняє атак на Сході. Наші воїни тримають оборону, збільшують втрати ворога та звільняють окуповані міста.

Читайте також Була задача – максимально подавити ворога: в ССО розповіли подробиці оборони аеропорту Гостомеля

Відеодайджест 65-го дня війни

Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки 65-го дня протистояння російським окупантам. Нагородження героїв, захист Маріуполя, нові втрати ворога та поповнення трофеїв, які незабаром працюватимуть проти самих же росіян – цей день був насиченим на події.

Дайджест 65-го дня війни: відео

Ситуація на фронті: коротко про останні події

Су-25 та 9 "орланів": саме стільки втрат зазнав ворог від наших Повітряних сил впродовж 29 квітня. Наші майстерні захисники нівелюють усі намагання росіян здобути перевагу у повітрі.

У соціальних мережах почала поширюватися зрада про падіння морального духу нашої армії. Героїчні десантники записали відео, в якому запевнили українців у тому, що кожен воїн вмотивований бити ворога та тримає зброю напоготові, тому не варто піддаватися на психологічні атаки ворога.

Росіяни продовжують заважати евакуації мирних українців із зони бойових дій та порушувати усі домовленості щодо евакуаційних коридорів. Як повідомив Павло Кириленко, на території Донецької області тривають гарячі бої та ворожі обстріли, але навіть попри це кожного дня вдається проводити евакуацію 150 – 200 мирних мешканців.

Дивіться також – як "друга армія світу" тікає від ЗСУ: відео