С "наградами" от оккупантов: пограничники поймали так называемого "ополченца из Крыма"

В контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники обнаружили украинца. Он входит в так называемый "союза ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

61-летний мужчина направлялся из оккупированного полуострова на материковую Украину. С собой он прихватил "награды", которые получил от оккупационной власти в 2014 – 2018 годах. Некоторые из них были завизированы подписью президента России.

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Мужчина вез с собой "удостоверение ополченца" и "награды"

На эти доказательства сотрудничества с государством-агрессором наткнулись во время осмотра пограничники вместе с таможенниками. Не забыл взять с собой задержанный и удостоверение участника так называемого "союза ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Что выяснили пограничники:

Украинец участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Был участником беспорядков и нападений с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

О пособнике оккупантов пограничники сообщили Нацполиции, в руки правоохранителей и передали так называемого "ополченца".



Мужчина вез с собой "награды" и удостоверения / Фото ГПСУ

В Украину не пустили топ-менеджера из России

Отметим, что в начале сентября пограничники не впустили в Украину топ-менеджера одной из российских компаний. Он хотел пересечь границу незаконно, однако работники ГПСУ вовремя выяснили, что у мужчины въезд в Украину запрещен на 3 года – из-за посещения оккупированного Крыма.

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