"Нах*й": бесстрашные жители Бердянска посылают вооруженных оккупантов – видеофакт

Город Бердянск в Запорожской области оккупирован: российские военные захватили горсовет, но местные жители не сдаются. Гражданские митингуют перед админзданием, четко указывая, куда рашистам идти.

Мирные жители Бердянска пришли под стены захваченного горсовета, где против них выстроились вооруженные оккупанты, чтобы выразить свою позицию.

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Люди пели гимн Украины, а сейчас скандируют, куда же идти "русскому кораблю" с их земли. Спойлер: конечно, нах*й! Ну и домой, к себе домой.

Как Бердянск встречает оккупантов: смотрите видео

По словам советника президента Алексея Арестовича, рашистам удалось оккупировать Бердянск лишь потому, что там не было наших военных. Однако бесстрашные гражданские доказывают, что эта оккупация – временная.

Жители Бердянска посылают нах*й рашистов: смотрите видео

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