Наиболее опасные направления в Киевской области: где есть нашествие оккупнатов
12 марта 2022 , 11:50Читати новину українською
В Киевской области по состоянию на утро 12 марта идут ожесточенные бои сразу в нескольких населенных пунктах. В регионе есть четыре основных опасных направления, где пытаются продвинуться российские захватчики.
Детальнее о ситуации в области рассказал председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что оккупанты продолжают накапливать войска и обстреливают жилые массивы.