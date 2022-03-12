Наибольший удар по российской армии за многие годы, – Зеленский о потерях врага
Владимир Зеленский рассказал, что российская армия потерпела наибольший удар за многие годы.
О потерях врага Президент рассказал во время утреннего обращения 12 марта, передает 24 канал.
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Потери российских войск колоссальные, динамика потерь оккупантов на 17 день войны уже такая, что можно уверенно говорить – это наибольший удар за многие годы,
– подчеркнул Зеленский.
По данным Президента, с начала вторжения 31 батальонная тактическая группа потеряла боеспособность, российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами.
"Группами же пытаются выйти из Украины домой, в Россию".
Потери в технических силах
Потери захватчиков в технических возможностях впечатляют – более 360 танков, 1205 бронированных машин и это еще без подсчета потерь после этой ночи борьбы.
Уже почти 60 самолетов, больше 80 вертолетов, сотни единиц другой техники, в частности, самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится,
– добавил Зеленский.
Но подчеркнул, что у большинства армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли за время вторжения в наше государство.
Утреннее обращение Владимира Зеленского от 12 марта: смотрите видео